Нетанияху: Я отправляюсь с важным визитом в Европу

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Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ 4 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху вылетел в Берлин.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, перед вылетом он рассказал в аэропорту журналистам о целям своей поездки в Европу.

"Я отправляюсь с важным визитом в Европу, где встречусь с тремя лидерами и подниму два вопроса, – заявил глава правительства. – Первый вопрос – необходимость продолжения давления на Иран в связи с его ядерной программой. Я считаю, что необходимо усилить это давление. Вполне возможно, что сейчас в этом вопросе нет полного согласия, но, по моему мнению, со временем это понимание сформируется. Второй вопрос – сдерживание агрессии Ирана в регионе, особенно его попытки создать в Сирии военный плацдарм и атаковать нас оттуда. В этом вопросе я надеюсь сформировать согласованную политику".

"Это будут встречи с тремя ключевыми лидерами Европы. Я считаю, что мои хорошие личные отношения с ними важны для государства Израиль", – добавил премьер-министр Израиля.