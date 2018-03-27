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    Нетаньяху всей семьей был допрошен полицией по делу о коррупции

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Следователи в очередной раз допросили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по одному из дел о коррупции.

    Как передает Report, об этом сообщает AFP.

    Несколько израильских СМИ сообщили, что премьер был допрошен в его официальной резиденции в Иерусалиме по делу о коррупции с участием местного телекоммуникационного гиганта "Безек".

    Кроме того, были допрошены жена и сын Нетаньяху. "Премьер-министр, его жена и сын были допрошены в течение нескольких часов", - говорится в заявлении полиции. Расследование ведется при надзоре государственного прокурора и с одобрения генерального прокурора.

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