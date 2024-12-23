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Ряд стран предложили свои площадки для возможной встречи Путина и Трампа

Ряд стран предложили свои площадки для возможной встречи Путина и Трампа Несколько стран предложили Москве свои площадки для возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Другие страны
23 декабря 2024 г. 19:38
Ряд стран предложили свои площадки для возможной встречи Путина и Трампа

Несколько стран предложили Москве свои площадки для возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков на брифинге в Москве.

"Я бы сказал, как ни странно, но мы получили уже несколько предложений на этот счет от различных стран. Я не буду говорить, какие это страны, чтобы не предопределять возможное или невозможное развитие событий. Но такие предложения делались и делаются", - сказал Ушаков.

Так он ответил на вопрос журналистов, предлагали ли лидеры Венгрии и Словакии в ходе недавних контактов с Путиным свои страны в качестве возможных площадок для встречи главы российского государства и Трампа.

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