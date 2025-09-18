Двое израильтян погибли в стрельбе на границе с Иорданией

В результате стрельбы на пограничном переходе "Мост короля Хусейна" между Западный берегом и Иорданией погибли двое граждан Израиля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

Согласно информации, стрельбу начали вооруженные лица, предположительно прибывшие с иорданской стороны. Пограничный переход временно закрыли после инцидента. Мотивы нападавших и их личности пока неизвестны.

Правительство Иордании заявило, что расследует сообщения о стрельбе.

Напомним, в сентябре 2024 года вооруженный человек из Иордании убил трех израильских мирных жителей на том же КПП. Он был ликвидирован силами безопасности, а пограничный переход закрыли на два дня.