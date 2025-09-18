Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Двое израильтян погибли в стрельбе на границе с Иорданией

    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 16:51
    Двое израильтян погибли в стрельбе на границе с Иорданией

    В результате стрельбы на пограничном переходе "Мост короля Хусейна" между Западный берегом и Иорданией погибли двое граждан Израиля.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

    Согласно информации, стрельбу начали вооруженные лица, предположительно прибывшие с иорданской стороны. Пограничный переход временно закрыли после инцидента. Мотивы нападавших и их личности пока неизвестны.

    Правительство Иордании заявило, что расследует сообщения о стрельбе.

    Напомним, в сентябре 2024 года вооруженный человек из Иордании убил трех израильских мирных жителей на том же КПП. Он был ликвидирован силами безопасности, а пограничный переход закрыли на два дня.

    Иордания Израиль стрельба

    Последние новости

    17:01

    Азербайджан начал поставки бензина AI-92 в Афганистан

    Энергетика
    16:55

    Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    В регионе
    16:51

    Двое израильтян погибли в стрельбе на границе с Иорданией

    Другие страны
    16:51

    Захарова: Пограничный корабль ФСБ России зайдет в порт Баку на следующей неделе

    В регионе
    16:50

    Белгород-Днестровский порт намерен перенять опыт Азербайджана в мультимодальных перевозках

    Инфраструктура
    16:42

    Во Франции число арестованных составило почти 100 человек - ОБНОВЛЕНО-4

    Другие страны
    16:42

    Синоптики предупредили о сильном ветре в Азербайджане

    Экология
    16:32

    Еврокомиссар Марта Кос после Азербайджана отправится в Армению

    В регионе
    16:29

    В Нахчыване установят памятник архитектору Аджеми Нахчывани

    Другие
    Лента новостей