Двое израильтян погибли в стрельбе на границе с Иорданией
Другие страны
- 18 сентября, 2025
- 16:51
В результате стрельбы на пограничном переходе "Мост короля Хусейна" между Западный берегом и Иорданией погибли двое граждан Израиля.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.
Согласно информации, стрельбу начали вооруженные лица, предположительно прибывшие с иорданской стороны. Пограничный переход временно закрыли после инцидента. Мотивы нападавших и их личности пока неизвестны.
Правительство Иордании заявило, что расследует сообщения о стрельбе.
Напомним, в сентябре 2024 года вооруженный человек из Иордании убил трех израильских мирных жителей на том же КПП. Он был ликвидирован силами безопасности, а пограничный переход закрыли на два дня.
