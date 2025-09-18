İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İsrailin iki vətəndaşı İordaniya ilə sərhəddə həlak olub

    Digər ölkələr
    • 18 sentyabr, 2025
    • 17:14
    İsrailin iki vətəndaşı İordaniya ilə sərhəddə həlak olub

    İordaniya ilə İordan çayının Qərb sahili arasındakı "Kral Hüseyn körpüsü" sərhəd keçid məntəqəsində baş verən atışma nəticəsində iki İsrail vətəndaşı həlak olub.

    Bu barədə "Report" "Al Arabiya"ya istinadən məlumat verir.

    Məlumata görə, atışmanı İordaniya tərəfindən gəlməsi ehtimal olunan silahlı şəxslər başladıb. Hadisədən sonra sərhəd keçidi müvəqqəti olaraq bağlanıb. İnsidentin səbəbləri və hücum edənlərin şəxsiyyətləri hələlik məlum deyil.

    İordaniya hökuməti atışma barədə məlumatları araşdırdığını bildirib.

    İordaniya İsrail Atışma
