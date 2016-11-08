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    Несколько школ в Филадельфии временно закрыты из-за стрельбы

    По данным ТК ABC 6, задержания не производились

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Четыре школы в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) были временно закрыты из-за стрельбы на одной из улиц города.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC 6.

    По его данным, стрельба была открыта в районе пересечения улиц Брод-стрит и Олни-авеню. 42-летний мужчина получил огнестрельное ранение в ногу и сам смог дойти до больницы, где его состояние оценили как стабильное.

    По информации ABC 6 задержания не производились. Другие подробности инцидента не приводятся.

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