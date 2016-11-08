Несколько школ в Филадельфии временно закрыты из-за стрельбы

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Четыре школы в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) были временно закрыты из-за стрельбы на одной из улиц города.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC 6.

По его данным, стрельба была открыта в районе пересечения улиц Брод-стрит и Олни-авеню. 42-летний мужчина получил огнестрельное ранение в ногу и сам смог дойти до больницы, где его состояние оценили как стабильное.

По информации ABC 6 задержания не производились. Другие подробности инцидента не приводятся.