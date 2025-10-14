"Неподчинившаяся Франция" вновь предложит объявить импичмент Макрону
Другие страны
- 14 октября, 2025
- 14:27
Левая партия "Неподчинившаяся Франция" внесет в парламент страны проект резолюции по отстранению от власти президента Эмманюэля Макрона.
Как передает Report, об этом глава фракции этой партии в Национальном собрании Матильда Пано сообщила в соцсети Х.
"Эмманюэль Макрон должен уйти. Мы собираемся повторно подать ходатайство об импичменте, которое было отклонено на прошлой неделе", - отметила она.
