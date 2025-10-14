Makrona qarşı yenidən impiçment təklifi ediləcək
- 14 oktyabr, 2025
- 15:21
Solçu "Əyilməz Fransa" partiyası ölkə parlamentinə Prezident Emmanuel Makronun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması haqqında qətnamə layihəsi təqdim edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə partiyanın parlament fraksiyasının rəhbəri Matilda Pano "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Emmanuel Makron getməlidir. Biz ötən həftə rədd edilən impiçment ərizəsini yenidən təqdim etməyə hazırlaşırıq", - o qeyd edib.
