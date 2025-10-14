İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Makrona qarşı yenidən impiçment təklifi ediləcək

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2025
    • 15:21
    Solçu "Əyilməz Fransa" partiyası ölkə parlamentinə Prezident Emmanuel Makronun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması haqqında qətnamə layihəsi təqdim edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə partiyanın parlament fraksiyasının rəhbəri Matilda Pano "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Emmanuel Makron getməlidir. Biz ötən həftə rədd edilən impiçment ərizəsini yenidən təqdim etməyə hazırlaşırıq", - o qeyd edib.

    "Неподчинившаяся Франция" вновь предложит объявить импичмент Макрону

