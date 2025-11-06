Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Другие страны
    • 06 ноября, 2025
    • 18:11
    Нэнси Пелоси не будет баллотироваться в Конгресс в 2026 году

    Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США, проармянский конгрессмен Нэнси Пелоси объявила, что не будет переизбираться в Конгресс на выборах в ноябре 2026 года.

    Об этом сообщает Report cо ссылкой на CNN.

    "Я не буду выдвигаться вновь, с благодарным сердцем жду своего последнего года на службе вашим представителем", - сказала она.

    85-летняя Нэнси Пелоси в видеоролике, обращенном к избирателям Сан-Франциско и сопровождавшемся кадрами из ее политической биографии, объявила о завершении почти сорокалетней карьеры.

    Нэнси Пелоси США Конгресс
    Nensi Pelosi 2026-cı ildə Konqresə namizədliyini irəli sürməyəcək

    Лента новостей