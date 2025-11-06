Нэнси Пелоси не будет баллотироваться в Конгресс в 2026 году
Другие страны
- 06 ноября, 2025
- 18:11
Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США, проармянский конгрессмен Нэнси Пелоси объявила, что не будет переизбираться в Конгресс на выборах в ноябре 2026 года.
Об этом сообщает Report cо ссылкой на CNN.
"Я не буду выдвигаться вновь, с благодарным сердцем жду своего последнего года на службе вашим представителем", - сказала она.
85-летняя Нэнси Пелоси в видеоролике, обращенном к избирателям Сан-Франциско и сопровождавшемся кадрами из ее политической биографии, объявила о завершении почти сорокалетней карьеры.
Последние новости
18:35
Казахстан и США обсудили перспективы стратегического партнерстваВ регионе
18:33
В Сибири не менее 14 человек отравились роллами из суши-бараВ регионе
18:20
ЦАХАЛ начала серию атак по объектам "Хезболлах" на юге ЛиванаДругие страны
18:11
Фото
Байрамов обсудил с делегацией НАТО мирный процесс на Южном КавказеВнешняя политика
18:11
Нэнси Пелоси не будет баллотироваться в Конгресс в 2026 годуДругие страны
18:07
Фото
Замглавы МИД Азербайджана принял участие в 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКОВнешняя политика
18:02
Нацобсерватория по вопросам рынка труда и соцзащиты увеличила расходы на 22%Финансы
17:54
Британский ученый умер от передозировки морковным сокомДругие страны
17:50