Нэнси Пелоси не будет баллотироваться в Конгресс в 2026 году

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США, проармянский конгрессмен Нэнси Пелоси объявила, что не будет переизбираться в Конгресс на выборах в ноябре 2026 года.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на CNN.

"Я не буду выдвигаться вновь, с благодарным сердцем жду своего последнего года на службе вашим представителем", - сказала она.

85-летняя Нэнси Пелоси в видеоролике, обращенном к избирателям Сан-Франциско и сопровождавшемся кадрами из ее политической биографии, объявила о завершении почти сорокалетней карьеры.