    Nensi Pelosi 2026-cı ildə Konqresə namizədliyini irəli sürməyəcək

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2025
    • 18:26
    Nensi Pelosi 2026-cı ildə Konqresə namizədliyini irəli sürməyəcək

    ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının keçmiş spikeri, ermənipərəst konqresmen Nensi Pelosi 2026-cı ilin noyabrında Konqresə keçiriləcək seçkilərdə namizədliyini irəli sürməyəcəyini açıqlayıb.

    Bu barədə "Report" CNN-ə istinadən xəbər verir.

    "Mən yenidən namizədliyimi irəli sürməyəcəyəm", - o bildirib.

    85 yaşlı Nensi Pelosi San-Fransiskodakı seçicilərinə ünvanladığı və onun siyasi bioqrafiyasından kadrlarla müşayiət olunan videoçarxda qırx ilə yaxın davam edən karyerasını başa vurduğunu elan edib.

    Nensi Pelosi ABŞ Konqresi
