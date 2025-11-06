Nensi Pelosi 2026-cı ildə Konqresə namizədliyini irəli sürməyəcək
Digər ölkələr
- 06 noyabr, 2025
- 18:26
ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının keçmiş spikeri, ermənipərəst konqresmen Nensi Pelosi 2026-cı ilin noyabrında Konqresə keçiriləcək seçkilərdə namizədliyini irəli sürməyəcəyini açıqlayıb.
Bu barədə "Report" CNN-ə istinadən xəbər verir.
"Mən yenidən namizədliyimi irəli sürməyəcəyəm", - o bildirib.
85 yaşlı Nensi Pelosi San-Fransiskodakı seçicilərinə ünvanladığı və onun siyasi bioqrafiyasından kadrlarla müşayiət olunan videoçarxda qırx ilə yaxın davam edən karyerasını başa vurduğunu elan edib.
