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    Немецкая полиция задержала возможного сообщника "исламиста из Вены"

    Подозреваемого обвиняют в подготовке подрыва, объектом которого должны были стать полицейские и солдаты немецкой армии

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Немецкая полиция взяла под стражу предполагаемого сообщника "исламиста из Вены".

    Как передает Report, об этом сoобшил Deutsche Welle.

    Задержанного подозревают в планировании преступления, что представляет особую угрозу национальной безопасности, сообщил представитель управления криминальной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия агентства AFP.

    По его словам, задержание произошло накануне в городе Нойс.

    Кроме того сообщается, что подозреваемого обвиняют в подготовке подрыва, объектом которого должны были стать полицейские и солдаты немецкой армии. Представитель прокуратуры сообщил информагентству DPA, что "венский подозреваемый" ночевал у задержанного в Нойсе лица.

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