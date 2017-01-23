Немецкая полиция задержала возможного сообщника "исламиста из Вены"

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Немецкая полиция взяла под стражу предполагаемого сообщника "исламиста из Вены".

Как передает Report, об этом сoобшил Deutsche Welle.

Задержанного подозревают в планировании преступления, что представляет особую угрозу национальной безопасности, сообщил представитель управления криминальной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия агентства AFP.

По его словам, задержание произошло накануне в городе Нойс.

Кроме того сообщается, что подозреваемого обвиняют в подготовке подрыва, объектом которого должны были стать полицейские и солдаты немецкой армии. Представитель прокуратуры сообщил информагентству DPA, что "венский подозреваемый" ночевал у задержанного в Нойсе лица.