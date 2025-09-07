Немцы недовольны работой правящей коалиции в ФРГ

российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    Более 60% жителей Германии недовольны работой правительства в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ под руководством канцлера Фридриха Мерца (ХДС).

    Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

    По его данным, 62% респондентов заявили, что не удовлетворены деятельностью правящей коалиции. Лишь 27% опрошенных сообщили, что довольны работой кабмина. Это означает, что уровень поддержки правительства остается на критическом уровне уже несколько недель. C июня доля тех, кто не доверяет коалиции, выросла почти на 20 процентных пунктов (п.п.), а удовлетворенность снизилась на 10 п.п., указывает газета.

    В то же время 59% немцев недовольны действиями самого канцлера. Удовлетворены его работой лишь 29%. Вместе с тем число тех, кто не дал ответа на оба вопроса, параллельно сократилось с примерно 20 до чуть более 10% - многие нерешительные, по-видимому, проголосовали против правительства, указывает издание. Тот факт, что недовольство сохраняется на столь высоком уровне, говорит о том, что правительство ФРГ пока не нашло способа вернуть доверие населения, пишет Bild am Sonntag.

    Опрос проводился с 4 по 5 сентября. В нем приняли участие 1 003 человека.

