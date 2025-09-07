Almaniya əhalisi hakim koalisiyadan narazıdır

İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Almanların 60%-dən çoxu kansler Fridrix Mertsin  rəhbərliyi altında CDU/CSU və SPD blokundan ibarət hökumətin işindən narazıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Bild am Sonntag" qəzetinin sifarişi ilə INSA sosioloji institutunun keçirdiyi sorğunun nəticələri sübut edir.

    Məlumata görə, respondentlərin 62%-i hakim koalisiyanın fəaliyyətindən razı qalmadığını bildirib. Respondentlərin yalnız 27%-i kabinetin işindən razı qaldığını qeyd edib. Bu o deməkdir ki, hökumətə dəstək səviyyəsi bir neçə həftədir ki, kritik səviyyədə qalıb.

    Qəzet qeyd edir ki, iyun ayından bəri koalisiyaya etibar etməyənlərin payı demək olar ki, 20 faiz bəndi (pp) artıb, məmnunluq isə 10 faiz bəndi azalıb.

    Nəşrin məlumatına görə, eyni zamanda, almanların 59%-i kanslerin özünün hərəkətlərindən narazıdır. Yalnız 29% onun işindən razıdır.

    Hər iki suala cavab verməyənlərin sayı paralel olaraq təxminən 20-dən 10%-dən bir qədər çox azalıb. Görünür, bir çox qərarsız insanlar hökumətin əleyhinə səs veriblər.

    Narazılığın bu qədər yüksək səviyyədə qalması onu göstərir ki, Almaniya hökuməti hələ də əhalinin etimadını qaytarmaq yolunu tapmayıb. Sorğu sentyabrın 4-dən 5-dək aparılıb və 1003 nəfər iştirak edib.

