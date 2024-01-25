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Некоторые однопартийцы Байдена не верят в его победу на выборах

Некоторые однопартийцы Байдена не верят в его победу на выборах Некоторые однопартийцы американского лидера Джо Байдена (Демократическая партия) считают низкими его шансы на победу в президентской гонке.
Другие страны
25 января 2024 г. 07:48
Некоторые однопартийцы Байдена не верят в его победу на выборах

Некоторые однопартийцы американского лидера Джо Байдена (Демократическая партия) считают низкими его шансы на победу в президентской гонке.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Некоторые члены Демократической партии "обеспокоены шансами Байдена" быть избранным президентом США на второй срок, отмечает агентство. Беспокойство вызывает его возраст (81 год) и то, что партия теряет голоса избирателей из-за высоких цен и позиции администрации в отношении палестино-израильского конфликта. Члены Конгресса из числа демократов, с которыми беседовало агентство, считают нынешнего президента США аутсайдером.

Bloomberg отмечает, что многие сторонники Байдена полагают, что бывший американский лидер Дональд Трамп (Республиканская партия) "справится лучше" с обязанностями главы государства.

Трамп неоднократно называл Байдена худшим президентом в истории Соединенных Штатов.

Очередные президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Baydenin partiyadaşları onun seçkidə qalib gələcəyinə inanmır

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