Неизвестный напал на посольство США в Катаре

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Неизвестный напал на посольство США в столице Катара - Дохе. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном диппредставительством сообщении для СМИ. В результате атаки ранен охранник, нападавший арестован.

Посольство США предупредило сограждан, находящихся в Катаре, о необходимости "сохранять повышенную бдительность, избегать людных мест или больших скоплений народа, заранее тщательно планировать свои передвижения, не выделяться внешне на публике".