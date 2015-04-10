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    Неизвестный напал на посольство США в Катаре

    Охранник дипмиссии получил ранения

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Неизвестный напал на посольство США в столице Катара - Дохе. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном диппредставительством сообщении для СМИ. В результате атаки ранен охранник, нападавший арестован.

    Посольство США предупредило сограждан, находящихся в Катаре, о необходимости "сохранять повышенную бдительность, избегать людных мест или больших скоплений народа, заранее тщательно планировать свои передвижения, не выделяться внешне на публике".

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