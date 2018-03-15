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    Неизвестные расстреляли депутата в Рио-де-Жанейро

    Вместе с депутатом погиб ее водитель

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В Рио-де-Жанейро застрелили депутата муниципального собрания Мариэли Франку. Убийство предположительно связано с ее профессиональной деятельностью.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в зарубежных СМИ.

    Нападение было совершено в среду, 14 марта, когда депутат возвращалась с мероприятия, посвященного борьбе с расовой дискриминацией. Неизвестные расстреляли автомобиль чиновника. Вместе с Франку погиб ее водитель.

    В полиции отметили, что личные вещи депутата остались в машине. Это говорит о том, что Франку была убита из-за своей профессиональной деятельности.

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