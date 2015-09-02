Неизвестные похитили 18 турецких строителей в Багдаде

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ 20 человек похищены в среду утром неизвестными в масках и военной форме в столице Ирака Багдаде. Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сотрудников спецслужб.

Из них 18 - турецкие строители, которые должны были построить спорткомплекс в районе Мадина-Садр.

В МИД Турции подтвердили информацию о захвате турецких граждан и заявили, что находятся в постоянном контакте с правительством Ирака.

Отметим, что в прошлом году боевики ИГ похитили 46 граждан Турции в иракском Мосуле. Процесс их освобождения занял 3 месяца.