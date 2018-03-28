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    Неизвестные обстреляли кортеж экс-президента Бразилии

    Два автобуса повреждены, никто не пострадал

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/Неизвестные обстреляли кортеж экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, никто не пострадал.

    Как передает Report со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщается в Twitter самого бывшего главы государства.

    "Кортеж экс-президента Лулы на юге страны только что получил как минимум три выстрела во время передвижения — без полицейского сопровождения — между городами Кедас-ду-Игуасу и Ларанджейрас-ду-Сул. Два автобуса повреждены, никто не пострадал", — говорится в сообщении.

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