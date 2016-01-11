Неизвестные напали на иностранцев в Кельне

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Неизвестные в Кельне совершили нападения на семерых иностранцев поздно вечером в воскресенье, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным местных правоохранительных органов, нападавшие перемещались по городу группой из 20 человек, сначала они совершили нападение на шестерых пакистанцев недалеко от центрального вокзала. После этого нарушители спокойствия разделились, и второе нападение было совершено уже группой из пяти человек, пострадал один сириец.

Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 1 января в Кельне около тысячи молодых людей, главным образом, мигранты, за несколько часов до Нового года собрались на площади близ Кельнского собора и центрального вокзала. Отмечается, что к настоящему моменту в полицию города поступило более 500 заявлений от пострадавших, они сообщают о домогательствах, оскорблениях и грабеже. Связаны ли нападения на иностранцев с событиями, произошедшими в новогоднюю ночь, не сообщается.