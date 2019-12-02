Неизвестные ограбили музей немецкого "Штази" в Берлине

Неизвестные похитили из музея "Штази" (министерства государственной безопасности бывшей ГДР) в Берлине ордена и украшения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция столицы ФРГ.

По предварительным данным, похитители пробрались в здание, по всей видимости, прошлой ночью через окно на первом этаже. Сотрудник музея обнаружил утром три разбитые витрины и вызвал полицию. Какова ценность украденного, пока неизвестно.

На сайте учреждения сообщается, что "со 2 декабря музей "Штази" будет закрыт". Как отметил его руководитель Йорг Дризельман, среди похищенных украшений - золотые изделия, в том числе с драгоценными камнями.

Музей находится в доме номер один на территории бывшей штаб-квартиры министерства государственной безопасности в Берлине. Там сейчас действует постоянная выставка.

Напомним, что в конце ноября из дрезденского музея "Зеленый свод" были похищены уникальные ценности.