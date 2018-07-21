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    Нефтяные компании США выступили против ужесточения антироссийских санкций

    Лоббисты нефтегазовых компаний пытаются убедить Конгресс США не ужесточать санкции в отношении России

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Лоббисты нефтегазовых компаний пытаются убедить Конгресс США не ужесточать санкции в отношении России.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Конгрессе.

    Против антироссийских санкций, введенных в 2014 году, ранее выступала крупнейшая нефтяная компания США Exxon Mobil, утверждавшая, что ограничения дали конкурентное преимущество Shell и BP.

    Сенаторы Марк Рубио и Крис Ванг Холлен предлагают законодательно закрепить автоматическое введение санкций против любого государства, которое попытается оказать влияние на выборы в США. Законопроект предполагает введение санкций в течение десяти дней после появления доказательств вмешательства.

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