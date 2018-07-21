Нефтяные компании США выступили против ужесточения антироссийских санкций

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Лоббисты нефтегазовых компаний пытаются убедить Конгресс США не ужесточать санкции в отношении России.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Конгрессе.

Против антироссийских санкций, введенных в 2014 году, ранее выступала крупнейшая нефтяная компания США Exxon Mobil, утверждавшая, что ограничения дали конкурентное преимущество Shell и BP.

Сенаторы Марк Рубио и Крис Ванг Холлен предлагают законодательно закрепить автоматическое введение санкций против любого государства, которое попытается оказать влияние на выборы в США. Законопроект предполагает введение санкций в течение десяти дней после появления доказательств вмешательства.