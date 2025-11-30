Нефтяной танкер M/T Mersin подал сигнал бедствия у берегов Сенегала

Экипаж нефтяного танкера M/T Mersin подал сигнал бедствия у берегов Сенегала в связи с поступлением воды в машинное отделение.

Как передает Report со ссылкой на африканские СМИ, причины аварийной ситуации пока не установлены.

На опубликованных в соцсетях видеозаписях судно заметно кренится, однако явных следов столкновения или внешнего удара не наблюдается. Море в момент съемки спокойное, видимость нормальная. Это позволяет предположить, что инцидент связан либо с отказом оборудования, либо с внутренним разгерметизированием систем танкера.

Судно ходит под флагом Панамы и принадлежит турецкой компании Beşiktaş Shipping. Сенегальские спасательные службы подтвердили получение сигнала тревоги, но официальных комментариев о характере повреждений или текущем состоянии судна пока нет.

Несколько судов, находившихся в данной акватории, начали движение к точке бедствия, чтобы оценить ситуацию и при необходимости оказать поддержку экипажу.