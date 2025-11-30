Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Нефтяной танкер M/T Mersin подал сигнал бедствия у берегов Сенегала

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 18:07
    Нефтяной танкер M/T Mersin подал сигнал бедствия у берегов Сенегала

    Экипаж нефтяного танкера M/T Mersin подал сигнал бедствия у берегов Сенегала в связи с поступлением воды в машинное отделение.

    Как передает Report со ссылкой на африканские СМИ, причины аварийной ситуации пока не установлены.

    На опубликованных в соцсетях видеозаписях судно заметно кренится, однако явных следов столкновения или внешнего удара не наблюдается. Море в момент съемки спокойное, видимость нормальная. Это позволяет предположить, что инцидент связан либо с отказом оборудования, либо с внутренним разгерметизированием систем танкера.

    Судно ходит под флагом Панамы и принадлежит турецкой компании Beşiktaş Shipping. Сенегальские спасательные службы подтвердили получение сигнала тревоги, но официальных комментариев о характере повреждений или текущем состоянии судна пока нет.

    Несколько судов, находившихся в данной акватории, начали движение к точке бедствия, чтобы оценить ситуацию и при необходимости оказать поддержку экипажу.

    "M/T Mersin" neft tankeri Seneqal sahilləri yaxınlığında həyəcan siqnalı verib
