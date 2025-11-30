"M/T Mersin" neft tankeri Seneqal sahilləri yaxınlığında həyəcan siqnalı verib
- 30 noyabr, 2025
- 18:14
"M/T Mersin" neft tankerinin ekipajı Seneqal sahilləri yaxınlığında maşın bölməsinə su dolması səbəbindən həyəcan siqnalı verib.
"Report"un Afrika KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, qəza vəziyyətinin səbəbləri hələlik müəyyən edilməyib.
Sosial şəbəkələrdə yayımlanan videolarda gəminin yana doğru meyilləndiyi açıq görünür, lakin toqquşma və ya xarici zərbə izləri müşahidə olunmur. Çəkiliş zamanı dəniz sakit, görünüş isə normal olub. Bu, insidentin ya avadanlıq nasazlığı, ya da tankerin daxili sistemlərinin hermetikliyinin pozulması ilə bağlı ola biləcəyini göstərir.
Gəmi Panama bayrağı altında üzür və Türkiyənin "Beşiktaş Shipping" şirkətinə məxsusdur. Seneqal xilasetmə xidmətləri həyəcan siqnalının alındığını təsdiqləsələr də, zədələrin xarakteri və ya gəminin hazırkı vəziyyəti barədə rəsmi açıqlama verməyiblər.
Həmin akvatoriyada olan bir neçə gəmi vəziyyəti qiymətləndirmək və lazım gəldikdə ekipaja yardım göstərmək üçün hadisə yerinə doğru hərəkətə başlayıb.