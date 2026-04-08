Нефтехимическая зона Махшехра подверглась удару

Специальная нефтехимическая зона в порту Махшехр, расположенном в провинции Хузестан на юго-западе Ирана, подверглась удару.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом распространила заявление Организация специальной экономической зоны нефтехимии Махшехра.

"Один из объектов компании Amir Kabir Petrochemical Company, расположенный в специальной нефтехимической зоне порта Махшехр, подвергся атаке США и Израиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате авиаудара возник пожар. "На данный момент информации о пострадавших среди работников не поступало", - подчеркивается в заявлении.

Отметим, что 4 апреля в результате ударов США и Израиля по территории специальной нефтехимической зоны в порту Махшехр погибли 5 человек, 170 работников получили ранения.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл свое воздушное пространство.