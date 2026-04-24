    Нефть дорожает на фоне риска новой эскалации на Ближнем Востоке

    Цены на нефть утром 24 апреля выросли на фоне опасений, связанных с возможной новой военной эскалацией на Ближнем Востоке.

    Как сообщает Report, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на $1,23, или 1,17%, достигнув $106,3 за баррель. Фьючерсы на WTI подорожали на $1,07, или 1,12%, до $96,92 за баррель.

    Рост котировок связан с сообщениями о напряженности вокруг Ирана. Ранее Тегеран опубликовал видеозапись, на которой иранские коммандос поднимаются на борт грузового судна в районе Ормузского пролива. Кроме того, поступили сообщения о работе иранских систем ПВО по "враждебным целям".

    Накануне оба эталонных сорта нефти завершили торги ростом более чем на 3%. После сообщений о возможной активизации боевых действий цены подскакивали примерно на $5 за баррель.

    Дополнительное давление на рынок оказывает неопределенность вокруг перемирия и переговоров с Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен устанавливать конкретные сроки для урегулирования конфликта, подчеркнув, что рассчитывает на "хорошую сделку".

    Аналитики отмечают, что затяжные перебои в районе Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа, могут усилить дефицит на рынке и вновь заложить в цены значительную премию за геополитический риск.

    Yaxın Şərqdə yeni eskalasiya riski fonunda neft qiymətləri yüksəlir

    Последние новости

    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    20:44

    БИГ призвала мировое сообщество дать объективную оценку политике нетерпимости Армении

    Внешняя политика
    20:30

    В Ханкенди запускают городские автобусные маршруты

    Инфраструктура
    20:24

    Греция и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере образования

    Внешняя политика
    20:09

    ЕС не видит условий для возможного смягчения санкций против Ирана

    Другие страны
    20:07

    CNN: Трамп направляет Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном в Пакистан

    Другие страны
    Лента новостей