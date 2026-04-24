Нефть дорожает на фоне риска новой эскалации на Ближнем Востоке

Цены на нефть утром 24 апреля выросли на фоне опасений, связанных с возможной новой военной эскалацией на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на $1,23, или 1,17%, достигнув $106,3 за баррель. Фьючерсы на WTI подорожали на $1,07, или 1,12%, до $96,92 за баррель.

Рост котировок связан с сообщениями о напряженности вокруг Ирана. Ранее Тегеран опубликовал видеозапись, на которой иранские коммандос поднимаются на борт грузового судна в районе Ормузского пролива. Кроме того, поступили сообщения о работе иранских систем ПВО по "враждебным целям".

Накануне оба эталонных сорта нефти завершили торги ростом более чем на 3%. После сообщений о возможной активизации боевых действий цены подскакивали примерно на $5 за баррель.

Дополнительное давление на рынок оказывает неопределенность вокруг перемирия и переговоров с Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен устанавливать конкретные сроки для урегулирования конфликта, подчеркнув, что рассчитывает на "хорошую сделку".

Аналитики отмечают, что затяжные перебои в районе Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа, могут усилить дефицит на рынке и вновь заложить в цены значительную премию за геополитический риск.