İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    • 24 aprel, 2026
    • 08:10
    Yaxın Şərqdə yeni eskalasiya riski fonunda neft qiymətləri yüksəlir

    Neft qiymətləri 24 aprel səhəri Yaxın Şərqdə mümkün yeni hərbi eskalasiya ilə bağlı narahatlıqlar fonunda yüksəlib.

    "Report" xəbər verir ki, "Brent" markalı xam neftin iyun fyuçerslərinin qiyməti 1,23 dollar və ya 1,17% artaraq bir barel üçün 106,3 dollara, "WTI" markalı xam neftin fyuçersləri isə 1,07 dollar və ya 1,12% artaraq bir barel üçün 96,92 dollara çatıb.

    Qiymətlərin artması İran ətrafında gərginlik barədə xəbərlərlə əlaqələndirilir. Bir müddət əvvəl Tehran İran komandoslarının Hörmüz boğazı yaxınlığında yük gəmisinə mindiyini göstərən video yayımlayıb.

    Hər iki əsas xam neft növü günün ticarətini 3%-dən çox artıraraq başa vurub. Hərbi əməliyyatların mümkün şiddətlənməsi barədə xəbərlərdən sonra qiymətlər təxminən 5 dollar/barel artıb.

    Atəşkəs və İranla danışıqlar ətrafındakı qeyri-müəyyənlik bazara əlavə təzyiq göstərir. ABŞ prezidenti Donald Tramp münaqişənin həlli üçün konkret bir müddət müəyyən etmək niyyətində olmadığını bildirərək, "yaxşı bir razılaşmaya" ümid etdiyini vurğulayıb.

    Analitiklər qeyd edirlər ki, qlobal neft və qaz tədarükünün əhəmiyyətli bir hissəsinin keçdiyi Hörmüz boğazında uzun müddət davam edən fasilələr bazardakı çatışmazlığı daha da artıra və qiymətlərə yenidən geosiyasi risk üçün əhəmiyyətli bir əlavə yarada bilər.

    Brent markalı neft Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Нефть дорожает на фоне риска новой эскалации на Ближнем Востоке

