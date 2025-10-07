Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Недалеко от резиденции Лекорню в центре Парижа произошел взрыв

    Другие страны
    • 07 октября, 2025
    • 15:59
    Недалеко от резиденции Лекорню в центре Парижа произошел взрыв

    Взрыв произошел в центре Парижа, недалеко от резиденции Hôtel Matignon экс-премьера Себастьяна Лекорню, который вчера подал в отставку.

    Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, в результате этого загорелся грузовик.

    По данным полиции, внутри автомобиля находились баллоны с газом, что вызвало опасения по поводу более мощной детонации. В результате возгорания возник густой дым, периметр вокруг машины оцепили. Пламя не распространилось на соседние здания и никто не пострадал.

    Инцидент произошел во время встречи Лекорню с политиками из центристского блока. Марин Ле Пен и Джордан Барделла отклонили его приглашение провести переговоры.

    "Премьер-министр продолжит консультации: он приглашает каждую политическую силу в период с сегодняшнего дня до завтрашнего утра", - сообщили в канцелярии премьера.

    Отметим, что Лекорню вчера подал в отставку. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял его отставку, но поручил провести переговоры о новом правительстве до 8 октября.

    Париж взрыв Себастьян Лекорню Hôtel Matignon
    Parisdə Lekornyunun iqamətgahı yaxınlığında partlayış baş verib

    Последние новости

    16:42

    В Азербайджане работают над освобождением исламских финансовых операций от НДС

    Финансы
    16:36

    Украина получит от Эстонии более 150 боевых роботов THeMIS

    Другие страны
    16:34

    AL BARAKA Bank: Главным приоритетом в исламском финансировании должно стать лицензирование

    Финансы
    16:33

    Эрдоган поделился постом в связи с Саммитом ОТГ в Габале

    Внешняя политика
    16:32

    В рамках саммита ОТГ подписано решение об инициировании формата "ОТГ+"

    Внешняя политика
    16:27
    Фото

    III Игры стран СНГ: В активе женской сборной Азербайджана по сабле серебро и бронза

    Командные
    16:23

    В Ташкенте 12 ноября пройдет Международный форум по мультимодальным перевозкам

    В регионе
    16:18

    В Мадриде рухнуло здание, есть пострадавший

    Другие страны
    16:13
    Фото
    Видео

    В Габале состоялся 12-й Саммит Совета глав государств ОТГ - ОБНОВЛЕНО-5

    Внешняя политика
    Лента новостей