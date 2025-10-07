Недалеко от резиденции Лекорню в центре Парижа произошел взрыв

Взрыв произошел в центре Парижа, недалеко от резиденции Hôtel Matignon экс-премьера Себастьяна Лекорню, который вчера подал в отставку.

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, в результате этого загорелся грузовик.

По данным полиции, внутри автомобиля находились баллоны с газом, что вызвало опасения по поводу более мощной детонации. В результате возгорания возник густой дым, периметр вокруг машины оцепили. Пламя не распространилось на соседние здания и никто не пострадал.

Инцидент произошел во время встречи Лекорню с политиками из центристского блока. Марин Ле Пен и Джордан Барделла отклонили его приглашение провести переговоры.

"Премьер-министр продолжит консультации: он приглашает каждую политическую силу в период с сегодняшнего дня до завтрашнего утра", - сообщили в канцелярии премьера.

Отметим, что Лекорню вчера подал в отставку. Президент Франции Эмманюэль Макрон принял его отставку, но поручил провести переговоры о новом правительстве до 8 октября.