Макрон поручил Лекорню провести переговоры о новом правительстве до 8 октября

Президент Франции Эмманюэль Макрон премьер-министру Себастьену Лекорню провести переговоры о новом правительстве до 8 октября.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент Республики поручил уходящему в отставку премьер-министру Себастьену Лекорню, ответственному за текущие дела, провести до вечера среды заключительные переговоры с целью определения платформы действий и стабильности для страны", - заявили в администрации французского лидера.

Reuters в свою очередь пишет, что новый премьер Франции и его правительство подали в отставку в понедельник всего через несколько часов после объявления Лекорню состава своего кабинета, что делает правление этой администрации самой короткой в современной истории страны и углубляет политический кризис.

Неожиданная отставка последовала после того, как союзники и противники пригрозили свергнуть новое правительство, что, по словам Лекорню, означало, что он не может выполнять свою работу, пишет Reuters.