Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Макрон поручил Лекорню провести переговоры о новом правительстве до 8 октября

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 20:17
    Макрон поручил Лекорню провести переговоры о новом правительстве до 8 октября

    Президент Франции Эмманюэль Макрон премьер-министру Себастьену Лекорню провести переговоры о новом правительстве до 8 октября.

    Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

    "Президент Республики поручил уходящему в отставку премьер-министру Себастьену Лекорню, ответственному за текущие дела, провести до вечера среды заключительные переговоры с целью определения платформы действий и стабильности для страны", - заявили в администрации французского лидера.

    Reuters в свою очередь пишет, что новый премьер Франции и его правительство подали в отставку в понедельник всего через несколько часов после объявления Лекорню состава своего кабинета, что делает правление этой администрации самой короткой в современной истории страны и углубляет политический кризис.

    Неожиданная отставка последовала после того, как союзники и противники пригрозили свергнуть новое правительство, что, по словам Лекорню, означало, что он не может выполнять свою работу, пишет Reuters.

    Себастьян Лекорню Эмманюэль Макрон Франция

    Последние новости

    20:46

    В суде вновь представлены доказательства того, что приказ о ракетных ударах по Гяндже был отдан руководством Армении

    Происшествия
    20:35

    Словакия готовит новый пакет военной помощи для Украины

    Другие страны
    20:20

    Хакан Фидан: Проведение 12-го Саммита ОТГ в Габале вызывает гордость

    Внешняя политика
    20:17

    Макрон поручил Лекорню провести переговоры о новом правительстве до 8 октября

    Другие страны
    20:02

    Иллинойс и Чикаго подали в суд на Трампа из-за мобилизации Нацгвардии

    Другие страны
    19:59

    Урсула фон дер Ляйен: Европе нужно единство для преодоления вызовов

    Другие страны
    19:47

    В Египте стартовали переговоры между ХАМАС и Израилем - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:39

    Президент ТРСК: Отношения с Азербайджаном продолжат укрепляться

    Внешняя политика
    19:22

    Стоимость золота бьет рекорд, превысив $3980 за унцию

    Другие страны
    Лента новостей