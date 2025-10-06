KİV: Makron Lekornuya oktyabrın 8-dək yeni hökumətlə danışıqlar aparmağı tapşırıb

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Baş nazir Sebastyan Lekornuya oktyabrın 8-dək yeni hökumətin qurulması üçün danışıqlar aparmağı tapşırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFP məlumat yayıb.

    "Reuters" agentliyi isə öz növbəsində xəbər verib ki, Fransanın yeni Baş naziri və onun hökuməti bazar ertəsi Lekornunun kabinetini elan etməsindən bir neçə saat sonra istefa verib. Bu isə bu administrasiyanı ölkənin müasir tarixində ən qısamüddətli hökumət edib və siyasi böhranı daha da dərinləşdirib.

    "Reuters" yazır ki, gözlənilməz istefa həm müttəfiqlərin, həm də rəqiblərin yeni hökuməti devirməklə hədələməsindən sonra baş verib.

    Макрон поручил Лекорню провести переговоры о новом правительстве до 8 октября

