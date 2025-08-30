    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    Другие страны
    30 августа, 2025
    06:45
    Недалеко от Лас-Вегаса нашли груды человеческих останков

    В американском штате Невада возле Лас-Вегаса нашли более груды кремированных человеческих останков.

    Как передает Report, об это сообщает местный телеканал 8 News Now со ссылкой на источник.

    "Федеральные власти расследуют обнаружение более 100 груд кремированных человеческих останков, оставленных возле грунтовой дороги примерно в часе езды от Лас-Вегаса", - говорится в материале.

    На месте происшествия, по данным канала, находились кости и пепел, а также, вероятно, обгоревшая плоть.

    Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM) начало расследование происхождения останков.

