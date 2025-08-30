ABŞ-də insan nəşlərinin qalıqları aşkarlanıb
Digər ölkələr
- 30 avqust, 2025
- 08:02
ABŞ-nin Nevada ştatında Las-Veqas şəhəri yaxınlığında yandırılmış insan nəşlərinin qalıqları aşkarlanıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə yerli "8 News Now" telekanalı mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
"Federal hakimiyyət Las-Veqasdan təxminən bir saatlıq məsafədə torpaq yolun yaxınlığında qalmış 100-dən çox yandırılmış insan qalıqlarının tapılmasını araşdırır", - məqalədə deyilir.
Telekanalın məlumatına görə, hadisə yerində sümüklər və küllər, o cümlədən yanmış ət də aşkarlanıb.
Ərazi İdarəetmə Bürosu qalıqların mənşəyi ilə bağlı araşdırmalara başlayıb.
