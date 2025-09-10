Недалеко от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны
- 10 сентября, 2025
- 03:37
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано недалеко от Петропавловск-Камчатского.
Как передает Report, об этом сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
Эпицентр стихии находился в 196 км юго-восточнее города Петропавловск-Камчатский.
Очаг залегал на глубине больше 40 км. Жители края толчков не ощутили. Угрозы цунами объявлено не было.
