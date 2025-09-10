ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Недалеко от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 03:37
    Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано недалеко от Петропавловск-Камчатского.

    Как передает Report, об этом сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

    Эпицентр стихии находился в 196 км юго-восточнее города Петропавловск-Камчатский.

    Очаг залегал на глубине больше 40 км. Жители края толчков не ощутили. Угрозы цунами объявлено не было. 

