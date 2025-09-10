İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal
    Kamçatka yaxınlığında 5,7 bal gücündə zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    • 10 sentyabr, 2025
    • 04:41
    Rusiyada Petropavlovsk-Kamçatski yaxınlığında 5,7 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Geofizika Xidmətinin Kamçatka bölməsi məlumat yayıb.

    Təbii fəlakətin episentri Petropavlovsk-Kamçatski şəhərindən 196 km cənub-şərqdə, zəlzələnin ocağı 40 km-dən çox dərinlikdə yerləşib.

    Rayon sakinləri yeraltı təkanları hiss etməyiblər. Sunami təhlükəsi elan olunmayıb.

