Недалеко от базы ВМС Швеции были замечены дроны

Над шведским архипелагом Карлскруна, в нескольких километрах от военно-морской базы, в ночь на пятницу были замечены дроны.

Как передает Report, об этом сообщает SVT.

На место происшествия была вызвана полиция.

"Это более крупный тип (дронов), похожий на тот, что был над Данией и Сконе (южная часть Швеции). Пока непонятно, что это за объект, но мы составили заявление о нарушении закона об авиации", – сказал руководитель досудебного расследования Маттиас Лундгрен.

По данным координационного центра полиции, речь идет о двух дронах, которые несколько свидетелей видели с красными и зелеными огнями. Ни один объект не удалось изъять, и в деле нет подозреваемых. Но полиция видит четкую связь с недавними событиями в Дании и Норвегии.

Ранее датские власти временно закрыли два крупнейших аэропорта после того, как в небе были замечены дроны. В Копенгагене это назвали "гибридной атакой". Подобные инциденты зафиксировали и в других аэропортах страны.