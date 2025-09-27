Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    Недалеко от базы ВМС Швеции были замечены дроны

    Другие страны
    • 27 сентября, 2025
    • 11:05
    Недалеко от базы ВМС Швеции были замечены дроны

    Над шведским архипелагом Карлскруна, в нескольких километрах от военно-морской базы, в ночь на пятницу были замечены дроны.

    Как передает Report, об этом сообщает SVT.

    На место происшествия была вызвана полиция.

    "Это более крупный тип (дронов), похожий на тот, что был над Данией и Сконе (южная часть Швеции). Пока непонятно, что это за объект, но мы составили заявление о нарушении закона об авиации", – сказал руководитель досудебного расследования Маттиас Лундгрен.

    По данным координационного центра полиции, речь идет о двух дронах, которые несколько свидетелей видели с красными и зелеными огнями. Ни один объект не удалось изъять, и в деле нет подозреваемых. Но полиция видит четкую связь с недавними событиями в Дании и Норвегии.

    Ранее датские власти временно закрыли два крупнейших аэропорта после того, как в небе были замечены дроны. В Копенгагене это назвали "гибридной атакой". Подобные инциденты зафиксировали и в других аэропортах страны.

    Швеция дроны архипелаг Карлскрун Дания аэропорт воздушное пространство
    İsveçin hərbi bazası yaxınlığında dronlar müşahidə edilib

    Последние новости

    12:12

    Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов Отечественной войны минутой молчания

    Внутренняя политика
    12:08

    США на несколько дней отложили введение санкции против российско-сербской NIS

    Другие страны
    12:04

    Анар Эйвазов: На Военно-мемориальном захоронении проведены работы по реконструкции

    Внутренняя политика
    12:04

    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского спортивного комплекса

    Внутренняя политика
    12:00
    Фото

    В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    11:54

    Кобахидзе: Наша цель - возобновить стратегическое партнерство с США с чистого листа

    В регионе
    11:50

    День, который изменил все

    Внутренняя политика
    11:50

    КС Грузии в октябре рассмотрит иск о запрете партий "Нацдвижения", основанного Саакашвили

    В регионе
    11:47

    МИД Турции сделал публикацию в связи с Днем памяти

    Внутренняя политика
    Лента новостей