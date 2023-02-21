Нед Прайс: США будут следить за последствиями приостановки участия России в ДСНВ

США будут изучать практические последствия приостановки участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

США будут изучать практические последствия приостановки участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Н.Прайс также подчеркнул, что США в течение последнего года наблюдали безответственное поведение со стороны России в вопросе соблюдения положений ДСНВ.

"Но еще предстоит увидеть, будут ли у этого [приостановки участия РФ] практические последствия. На данный момент не понятно, будут ли практические последствия", - сказал он.

По словам Прайса, США не видят оснований для повышения готовности ядерных сил после решения России приостановить участие в ДСНВ.

"Мы будем внимательно следить за конкретными шагами, которые Россия предпримет на деле. Пока мы не видели причин менять готовность ядерных стратегических сил, но мы внимательно следим за ситуацией каждый день", - добавил он.