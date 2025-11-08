Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Небоскребы Нью-Йорка подсвечены цветами флага Азербайджана

    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 07:18
    Небоскребы Нью-Йорка подсвечены цветами флага Азербайджана

    В связи с 8 Ноября - Днем Победы и 9 Ноября - Днем Государственного флага на Всемирный торговый центр и самое высокое здание на площади "Таймс-сквер" в Нью-Йорке был проецирован флаг Азербайджана.

    Как передает местное бюро Report, акция проведена по инициативе Федерации азербайджанской молодежи Америки при поддержке Постоянного представительства Азербайджана при ООН.

    Световое шоу началось в 17:00 по местному времени (02:00 по бакинскому времени) и продолжалось восемь часов, повторяясь каждые пять минут. Проекция флага Азербайджана, озарившая небоскребы, создала впечатляющее зрелище, видимое из разных точек города.

    Жители Нью-Йорка и гости города с большим интересом и восхищением наблюдали за зданиями, на которых был проецирован азербайджанский флаг.

