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    ​Небольшое парусное судно затонуло у берегов Гаити, погиб 21 человек

    Судно затонуло вследствие сложных метеорологических условий

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Небольшое парусное судно затонуло в минувшие выходные вблизи побережья Гаити.

    Как передает Report, об этом сообщил в понедельник директор Национальной службы мореплавания и судоходства Гаити Эрик Превост.

    По его словам, в результате кораблекрушения погиб 21 человек.

    Парусник, вышедший из города Бомбардополис в направлении Гонаива, затонул, не дойдя до пункта назначения. Тела погибших были обнаружены у побережья департамента Артибонит.

    По словам Превоста, судно затонуло вследствие сложных метеорологических условий.

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