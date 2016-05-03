​Небольшое парусное судно затонуло у берегов Гаити, погиб 21 человек

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Небольшое парусное судно затонуло в минувшие выходные вблизи побережья Гаити.

Как передает Report, об этом сообщил в понедельник директор Национальной службы мореплавания и судоходства Гаити Эрик Превост.

По его словам, в результате кораблекрушения погиб 21 человек.

Парусник, вышедший из города Бомбардополис в направлении Гонаива, затонул, не дойдя до пункта назначения. Тела погибших были обнаружены у побережья департамента Артибонит.

По словам Превоста, судно затонуло вследствие сложных метеорологических условий.