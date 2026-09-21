Не менее восьми человек погибли при пожаре на юге Китая
Другие страны
- 21 сентября, 2026
- 08:08
Не менее восьми человек стали жертвами пожара, вспыхнувшего на текстильном предприятии в городе Фошань провинции Гуандун на юге Китая.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение КНР.
Согласно информации, огонь охватил здание фабрики в районе Шуньде в вечерние часы 20 сентября.
В зоне происшествия в данный момент продолжаются поисково-спасательные работы.
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