Не менее восьми человек погибли при пожаре на юге Китая

Не менее восьми человек стали жертвами пожара, вспыхнувшего на текстильном предприятии в городе Фошань провинции Гуандун на юге Китая.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Согласно информации, огонь охватил здание фабрики в районе Шуньде в вечерние часы 20 сентября.

В зоне происшествия в данный момент продолжаются поисково-спасательные работы.