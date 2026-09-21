Çində tekstil fabrikində yanğın nəticəsində 8 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 21 sentyabr, 2026
- 08:09
Çinin cənubundakı Quandun əyalətinin Foşan şəhərində tekstil fabrikində baş verən yanğın nəticəsində azı 8 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Çin Mərkəzi Televiziyası məlumat yayıb.
Yanğın sentyabrın 20-si axşam saatlarında Şunde rayonunda baş verib. Hazırda hadisə yerində axtarış-xilasetmə əməliyyatı aparılır.
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