Не менее семи человек погибли в результате опрокидывания автобуса на западе Мексики

По меньшей мере семь человек погибли, еще 20 пострадали в ДТП с автобусом в штате Мичоакан на западе Мексики.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, туристический автобус выехал из Уруапана и направлялся в муниципалитет Тлалпухауа. Пока по неустановленной причине водитель потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось. В аварии погибли не менее семи человек, еще 20 получили различные травмы, они госпитализированы.

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.

Обстоятельства инцидента выясняются.