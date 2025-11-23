Не менее семи человек погибли в результате опрокидывания автобуса на западе Мексики
Другие страны
- 23 ноября, 2025
- 04:16
По меньшей мере семь человек погибли, еще 20 пострадали в ДТП с автобусом в штате Мичоакан на западе Мексики.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации, туристический автобус выехал из Уруапана и направлялся в муниципалитет Тлалпухауа. Пока по неустановленной причине водитель потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось. В аварии погибли не менее семи человек, еще 20 получили различные травмы, они госпитализированы.
На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.
Обстоятельства инцидента выясняются.
