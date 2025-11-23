Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Не менее семи человек погибли в результате опрокидывания автобуса на западе Мексики

    Другие страны
    • 23 ноября, 2025
    • 04:16
    По меньшей мере семь человек погибли, еще 20 пострадали в ДТП с автобусом в штате Мичоакан на западе Мексики.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

    Согласно информации, туристический автобус выехал из Уруапана и направлялся в муниципалитет Тлалпухауа. Пока по неустановленной причине водитель потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось. В аварии погибли не менее семи человек, еще 20 получили различные травмы, они госпитализированы.

    На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб.

    Обстоятельства инцидента выясняются.

    Мексика ДТП погибшие
    Meksikada avtobusun aşması nəticəsində azı 7 nəfər ölüb

