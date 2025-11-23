Meksikada avtobusun aşması nəticəsində azı 7 nəfər ölüb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    • 23 noyabr, 2025
    Meksikanın qərbindəki Miçoakan ştatında avtobusun qəzaya uğraması nəticəsində azı 7 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb.

    "Report" bu barədə yerli KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, turist avtobusu Uruapandan çıxıb və Tlalpuhaya bələdiyyəsinə gedirmiş. Naməlum səbəbdən sürücü idarəetməni itirib və nəticədə avtomobil aşıb.

    Qəza nəticəsində azı 7 nəfər həlak olub, daha 20 nəfər yaralanaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Qəza yerində təcili yardım xidmətləri işləyir.

    Hadisənin hansı şəraitdə baş verdiyi araşdırılır.

