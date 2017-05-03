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    Не менее двух человек погибли в результате атаки на конвой НАТО в Кабуле

    Информация о том, являются ли погибшие иностранными военнослужащими, не приводится

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли в среду в результате мощного взрыва, прогремевшего в столице Афганистана.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал TOLO News, террорист-смертник подорвался вблизи колонны военных НАТО.

    По данным агентства Reuters, в непосредственной близости от места взрыва находятся посольство США и штаб небоевой миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support).

    Информация о том, являются ли погибшие иностранными военнослужащими, не приводится. 

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