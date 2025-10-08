Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Не менее двух человек погибли при обрушении здания в Мадриде

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 02:44
    Не менее двух человек погибли при обрушении здания в Мадриде

    По меньшей мере два человека погибли в центре Мадрида из-за обрушения находящегося на реконструкции здания, еще двое числятся пропавшими без вести.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщил мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес Алмейда.

    По его словам, спасатели извлекли из-под завалов тело мужчины и еще одного человека, его личность устанавливается. Ранее сообщалось о пропаже троих мужчин и одной женщины.

    Мэр уточнил, что в результате инцидента травмы получили трое рабочих. К поискам привлечены служебные собаки и беспилотники.

    "Мы продолжим работать, пока не найдем пропавших людей", - добавил Мартинес Алмейда.

