Не менее двух человек погибли при обрушении здания в Мадриде
Другие страны
- 08 октября, 2025
- 02:44
По меньшей мере два человека погибли в центре Мадрида из-за обрушения находящегося на реконструкции здания, еще двое числятся пропавшими без вести.
Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщил мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес Алмейда.
По его словам, спасатели извлекли из-под завалов тело мужчины и еще одного человека, его личность устанавливается. Ранее сообщалось о пропаже троих мужчин и одной женщины.
Мэр уточнил, что в результате инцидента травмы получили трое рабочих. К поискам привлечены служебные собаки и беспилотники.
"Мы продолжим работать, пока не найдем пропавших людей", - добавил Мартинес Алмейда.
Последние новости
03:16
Постпред: Израиль даст шанс дипломатии, но пойдет на любые мерыДругие страны
02:44
Не менее двух человек погибли при обрушении здания в МадридеДругие страны
02:07
Постпред Азербайджана рассказал в ООН об инициативах Баку по борьбе с терроризмомВнешняя политика
01:36
Кортеж президента Нобоа обстреляли в ЭквадореДругие страны
01:12
Bloomberg: Трамп планирует сократить финансирование новых энергопроектов на $12 млрдДругие страны
00:49
К Земле приближается облако солнечной плазмыЭкология
00:22
Бойцы Нацгвардии США прибыли в пригороды ЧикагоДругие страны
00:00
Минуло 5 лет со дня третьего ракетного обстрела армянами ГянджиКарабах
23:51