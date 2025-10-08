İspaniyada bina çöküb, ölən və itkin düşənlər var
Digər ölkələr
- 08 oktyabr, 2025
- 03:23
İspaniyanın paytaxtı Madridin mərkəzində təmir işləri gedən binanın uçması nəticəsində azı iki nəfər ölüb, daha iki nəfər itkin düşüb.
"Report"un "Associated Press"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Madrid meri Xose Luis Martines Almeyda bildirib.
Onun sözlərinə görə, xilasedicilər dağıntılar altından bir kişi və daha bir nəfərin meyitini çıxarıblar, onun şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir. Daha əvvəl üç kişi və bir qadının itkin düşdüyü bildirilib.
Mer əlavə edib ki, hadisə nəticəsində 3 işçi xəsarət alıb. Axtarışa kömək etmək üçün xidməti itlər və dronlar cəlb olunub.
"İtkin düşənləri tapana qədər işimizi davam etdirəcəyik", - Martines Almeyda deyib.
İspaniyada bina çöküb, ölən və itkin düşənlər var
