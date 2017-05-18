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    Не менее четырех боевиков ИГ уничтожены в результате авиаудара в Афганистане

    В ходе операции также удалось уничтожить транспортное средство террористов© Thegreatmiddle.com

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре боевика террористической группировки ИГ ликвидированы в результате авиаудара в районе Бати Кот провинции Нангархар на востоке Афганистана.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщило Министерство национальной обороны исламской республики.

    По данным ведомства, в ходе операции также удалось уничтожить транспортное средство террористов.

    Как подчеркивают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях - Логаре, Нангархаре, Гильменде, а также на севере страны - в Кундузе, Джаузджане и Парване.

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