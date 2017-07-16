Не менее 26 человек пострадали при инциденте в парке аттракционов в Мадриде

Мадрид. 16 iyul. REPORT.AZ/Пострадавшие, среди которых есть несовершеннолетние, доставлены в больницы

По меньшей мере 26 человек пострадали в результате инцидента в парке аттракционов в испанской столице. Как передает "Report", Об этом сообщило в воскресенье агентство Europa Press.

По его информации, два состава вагонеток на "американских горках" столкнулись примерно в 14:30 по местному времени (15:30 мск). Пострадавшие, среди которых есть несовершеннолетние, доставлены в больницы.

По предварительным данным, все они получили незначительные травмы. Причины произошедшего пока не называются.