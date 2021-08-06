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Не менее 23 человек погибли в Индии из-за дождей и сброса воды из водохранилищ

Не менее 23 человек погибли в Индии из-за дождей и сброса воды из водохранилищ По меньшей мере 23 человека погибли от наводнений, вызванных муссонными ливнями и сбросом воды из водохранилищ в восточном индийском штате Западная Бенгалия.
Другие страны
6 августа 2021 г. 09:38
Не менее 23 человек погибли в Индии из-за дождей и сброса воды из водохранилищ

По меньшей мере 23 человека погибли от наводнений, вызванных муссонными ливнями и сбросом воды из водохранилищ в восточном индийском штате Западная Бенгалия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает агентство ANI.

"Ситуация в округах Пурба-Бардхаман, Пашчим-Бардхаман, Пашчим-Мединипур и еще в четырех регионах штата остается критической. Их населению оказывается срочная помощь", - цитирует агентство заявление представителей местных властей.

В спасательных операциях в районах бедствия участвуют подразделения сухопутных сил и вертолеты ВВС, в основном спасатели задействованы в округе Хугли, где реки вышли из берегов, затопили многие деревни и 4 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

Вызванные продолжавшимися с минувшего воскресенья мощными дождями наводнения привели к гибели 12 жителей центрального индийского штата Мадхья-Прадеш. От удара стихии особенно пострадали районы Гвалиор и Чамбал, 6 тыс. жителей которых эвакуированы и размещены во временных лагерях.

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