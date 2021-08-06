Не менее 23 человек погибли в Индии из-за дождей и сброса воды из водохранилищ

Не менее 23 человек погибли в Индии из-за дождей и сброса воды из водохранилищ

По меньшей мере 23 человека погибли от наводнений, вызванных муссонными ливнями и сбросом воды из водохранилищ в восточном индийском штате Западная Бенгалия.

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