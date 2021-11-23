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Не менее 19 человек погибли при нападении на севере Буркина-Фасо

Не менее 19 человек погибли при нападении на севере Буркина-Фасо По меньшей мере 10 мирных жителей и еще девять сотрудников буркинийских силовых структур были убиты неизвестными вооруженными лицами в провинции Санматенга на севере страны.
Другие страны
23 ноября 2021 г. 05:41
Не менее 19 человек погибли при нападении на севере Буркина-Фасо

По меньшей мере 10 мирных жителей и еще девять сотрудников буркинийских силовых структур были убиты неизвестными вооруженными лицами в провинции Санматенга на севере страны.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на пресс-секретаря правительства Уссейни Тамбура.

"Согласно отчету, было убито девять жандармов и десяток гражданских", - заявил министр в обращении по государственному телевидению.

Еще ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

14 ноября в результате вооруженного нападения боевиков на пост жандармерии на севере Буркина-Фасо, в провинции Сум, по последним данным, погибли 53 человека. В стране был объявлен трехдневный траур.

Буркина-Фасо в последние три года превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке. В стране действуют группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой (ИГИЛ), и "Ансар уль-Ислам". За этот период террористы убили более 1 тыс. мирных граждан, из-за насилия более 1,5 млн человек покинули свои дома и стали беженцами.

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