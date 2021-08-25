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Не менее 13 человек погибли в результате наводнения на западе Венесуэлы

Не менее 13 человек погибли в результате наводнения на западе Венесуэлы По меньшей мере 13 человек погибли из-за разлива реки Мокотис в штате Мерида на западе Венесуэлы после продолжительных ливней.
Другие страны
25 августа 2021 г. 00:06
Не менее 13 человек погибли в результате наводнения на западе Венесуэлы

По меньшей мере 13 человек погибли из-за разлива реки Мокотис в штате Мерида на западе Венесуэлы после продолжительных ливней.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на губернатора штата Рамона Гевару.

По его данным, тела 11 человек были обнаружены в населенном пункте Товар. "Двое детей погибли в муниципалитете Пинто-Салинас", - добавил он.

Доступ к месту происшествия был затруднен из-за оползней. Многие дома остались без электричества, пропала телефонная связь.

Стихия затронула и другие части страны, включая столицу Венесуэлы, город Каракас. По данным метеорологов, подъем уровня воды в реках ожидается еще как минимум в шести штатах, сообщает агентство.

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