​Не менее 110 боевиков из Франции ликвидированы в Ираке и Сирии

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 110 радикальных исламистов из Франции были ликвидированы в результате операций правительственных войск в Сирии и Ираке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Франции Манюэль Вальс, выступая в Национальном собрании.

Вальс подчеркнул, что, несмотря на усилия властей, число французских граждан, вовлеченных в деятельность террористических группировок, в том числе "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ), стремительно растет. Если в начале года речь шла о 1000 человек, то на сегодняшний день эта цифра достигает уже 1730 человек.

"Данный показатель удвоился всего за год", - констатировал Вальс.